Single tracki na Wzgórzach Piastowskich, mimo śniegu, są rozjeżdżone i przejezdne – przekazują przedstawiciele Stowarzyszenia MTB Wzgórza Piastowskie. Kamil Wieczorek, prezes stowarzyszenia, podkreślał na antenie Radia Zielona Góra, że amatorzy kolarstwa mogą korzystać z tras bez przeszkód. Ścieżki rowerowe, przypomnijmy, zaczynają się przy amfiteatrze:

Jazda na śniegu jest bardziej wymagająca, stąd uczy techniki i wyrabia kondycję – dodawał Kamil Wieczorek:

Dla rowerzystów dostępne są 2 trasy. Zielona ma długość 7,5 km a niebieska 11,5 km. Dodajmy, że w tym roku na Wzgórzach Piastowskich ma powstać rowerowy park umiejętności. To zadanie, które zostanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Inicjatywa ma na celu stworzenie oficjalnego miejsca do rozwijania techniki jazdy na rowerach górskich z trasami o różnym stopniu trudności.