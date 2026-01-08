Spotkania ze sportowcami, wspólne morsowanie i maraton kolarstwa indoor – te i wiele innych sportowych atrakcji będzie czekać na Zielonogórzan podczas 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 25 stycznia. Miłośnicy sportu będą mogli także wylicytować przedmioty związane z lokalnymi drużynami, m.in. piłkę z podpisami zawodników Zastalu i bilety na mecz Falubazu.

W tym roku wszystkie sportowe atrakcje WOŚP odbędą się na hali CRS bądź w jej pobliżu. W akcję włącza się mnóstwo klubów – mówi Jacek Frątczak, przewodniczący miejskiej komisji kultury i sportu:

Sportowe atrakcje WOŚP rozpocznie Orkiestrowy Lubuski Maraton Indoor Cycling & Running, o czym mówi organizator, Włodzimierz Sosnówka:

W hali CRS będzie także akcent żużlowy – mówi Małgorzata Dobrowolska, rzeczniczka prasowa Falubazu Zielona Góra:

Swoją obecność zaznaczy także Zastal, mimo rozgrywanego tego samego dnia meczu ligowego. O szczegółach opowiada Katarzyna Marciniak, prezes klubu:

Jak mówi Adam Mikulewicz z Lechii Zielona Góra, mieszkańcy będą także mieli okazję spotkać się z zawodnikami i sztabem drużyny piłkarskiej:

Amatorzy morsowania rozpoczną wspólne kąpiele o 8:30 – dodaje Jacek Moszyński z grupy EKM Lubuskie Morsy:

Udział we wszystkich wydarzeniach będzie możliwy po przekazaniu datku na tegoroczny finał WOŚP.

Szczegółowe informacje dotyczące imprez sportowych można znaleźć na facebook-owym profilu WOŚP Zielona Góra 2026.