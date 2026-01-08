Lubuscy strażacy w 2025 roku pracowali nad ochroną ludności i obroną cywilną. W 2026 roku zapowiadają kontynuację tych działań – przygotowując mieszkańców, m.in. Zielonej Góry, na sytuacje kryzysowe i doposażając jednostki w nowoczesny sprzęt ratowniczy.

– Przygotowujemy się do wzmocnienia świadomości mieszkańców, by wiedzieli, co robić w trudnych warunkach atmosferycznych – mówił na antenie Radia Zielona Góra młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy PSP w województwie lubuskim:

– W 2025 roku udało nam się zakupić m.in. zestawy hydrauliczne i urządzenia do kompresji klatki piersiowej – dodaje Kaniak:

Również w 2026 roku strażacy planują dalsze inwestycje w nowy sprzęt, by jeszcze skuteczniej chronić mieszkańców.

