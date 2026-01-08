Trwa otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2026 roku.

To już ostatni moment na złożenie wniosków – zielonogórski magistrat na dokumenty czeka tylko do jutra, 9 stycznia.

Wsparcie mogą otrzymać m.in. projekty związane z organizacją wydarzeń kulturalnych, festiwali, konferencji, wydawnictw, inicjatyw edukacyjnych oraz działań na rzecz lokalnych twórców i dziedzictwa kulturowego regionu.

Na realizację zadań miasto planuje przeznaczyć łącznie 1,6 mln zł. Jeden oferent może złożyć maksymalnie 4 oferty, a minimalna kwota dotacji na jedno zadanie wynosi 15 tys. zł.

Wnioski mogą składać m.in. organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty działające non profit w obszarze kultury i sztuki.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra.