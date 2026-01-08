Jeszcze przez co najmniej tydzień utrzyma się w Zielonej Górze ujemna temperatura. Synoptycy zapowiadają również opady śniegu. To wymagający czas dla osób w kryzysie bezdomności oraz tych, które zmagają się z problemami finansowymi.

O możliwości skorzystania z pomocy zielonogórskiego oddziału Caritas mówiła dziś w Radiu Zielona Góra Sylwia Grzyb, rzeczniczka prasowa organizacji.

Jak przypominała, od poniedziałku do piątku przy ulicy Bema działa stołówka, w której wydawana jest ciepła zupa:

Posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:30 do 13:00.

– Aby skorzystać z tej formy wsparcia, należy wcześniej uzyskać zaświadczenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – dodaje Sylwia Grzyb:

Sylwia Grzyb była dziś gościem „Rozmowy o 9.00” w Radiu Zielona Góra.