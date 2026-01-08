Caritas diecezjalna przypomina o możliwości skorzystania z ogrzewalni, która znajduje się przy ulicy Dworcowej 21 w Zielonej Górze.

– To szczególnie ważne miejsce w czasie mroźnych dni i nocy. Wszystkich, którzy potrzebują takiej formy wsparcia, zapraszamy codziennie w godzinach od 16:00 do 8:00 rano – mówi Sylwia Grzyb, rzeczniczka prasowa organizacji:

Caritas przypomina także o możliwości skorzystania z oferty Schroniska Aktywizującego dla Bezdomnych Mężczyzn, które mieści się przy ul. Jana z Kolna 10.

– Warunkiem przyjęcia do placówki jest zachowanie trzeźwości – podkreśla Sylwia Grzyb:

Dodatkowo organizacja prowadzi stołówkę przy ulicy Bema 32. Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11.30 do 13.00, wydawana jest tam ciepła zupa. Aby skorzystać z tej formy pomocy, konieczne jest wcześniejsze uzyskanie zaświadczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Sylwia Grzyb była dziś gościem „Rozmowy o 9.00” w Radiu Zielona Góra.