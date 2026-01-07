325 wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już 25 stycznia wyjdzie na ulice Zielonej Góry, by zbierać pieniądze na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci.

Jak zapowiedział w „Rozmowie o 9.00” Radosław Brodzik, szef zielonogórskiego sztabu WOŚP, nowością tegorocznego finału będzie możliwość przekazywania datków za pomocą mobilnych terminali płatniczych, w które wyposażona zostanie część wolontariuszy:

Kolejną nowością będzie przeniesienie małej sceny otwartych serc do hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ulicy Sulechowskiej:

Mała scena będzie czynna do godziny 16.00. Następnie organizatorzy zaproszą mieszkańców pod główną scenę na Placu Powstańców Wielkopolskich. Tam zaplanowano koncerty oraz licytacje.

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz 34.