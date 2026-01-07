Podczas zimowej zabawy pamiętajmy o bezpieczeństwie – przestrzegają lubuscy strażacy. Ujemne temperatury powodują zamarzanie akwenów, co może być przyczyną wielu wypadków. Pozornie dobrze wyglądający lód, w rzeczywistości może być za słaby, aby utrzymać ciężar ludzkiego ciała.

O tym, jak należy się zachować, gdy wpadliśmy do zimnej wody mówi mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskiej straży pożarnej:

– Jeżeli jesteśmy świadkami wypadku, musimy działać racjonalnie i pamiętać o swoim bezpieczeństwie – przestrzega mł.bryg. Arkadiusz Kaniak:

– Pokrywa lodowa może mieć różną grubość. Aby czuć się bezpiecznie, lód powinien mieć minimum 12 centymetrów – przypomina mł. bryg. Arkadiusz Kaniak:

Wszelkie niebezpieczne sytuacje i nieodpowiedzialne zachowania należy zgłaszać pod numer alarmowy 112.