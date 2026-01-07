W Zielonej Górze powstał tor do biegów narciarskich. Obiekt ma prawie 4 kilometry długości i znajduje się na terenie lotniska w Przylepie.

Korzystanie z toru jest całkowicie bezpłatne, jednak mieszkańcy muszą być wyposażeni we własny sprzęt narciarski.

Zapytaliśmy Zielonogórzan, jak oceniają warunki do treningu:

– Staramy się kontynuować tradycję zapoczątkowaną kilkanaście lat temu – przyznaje Miłosz Gondek z Aeroklubu Ziemi Lubuskiej:

– Zainteresowane osoby mogą korzystać wyłącznie z nart biegowych – zaznacza Miłosz Gondek:

Tor będzie otwarty każdego dnia w godzinach od 9:00 do 16:00. Opiekunowie mają nadzieję, że atrakcję uda się utrzymać do końca lutego.