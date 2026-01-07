Magda Mądry taniec towarzyski kochała od dziecka. Zaczęła zdobywać kolejne stopnie tanecznego wtajemniczenia i kunsztu. Taniec stał się w jej życiu najważniejszy. Jednak pasja i zawodowa kariera brutalnie zderzyła się z kontuzją kolana. Wydawało się, że to koniec przygody z parkietem. Jednak szukała sposobu, by wrócić do tego, co kocha, na własnych zasadach. Kiedy lekarze powiedzieli „stop”, jej świat na chwilę zatrzymał się w miejscu.

Dziś Magda udowadnia, że pasja może znaleźć nową drogę. Dzięki determinacji, studiom na AWF i zmianie perspektywy, wróciła do tańca – tym razem jako instruktorka i ekspertka w Regionalnym Centrum Animacji Kultury. Dziś zaraża pozytywną energią i pokazuje, że szczęście to stan, który można wypracować. Jak zamienić życiowy zakręt w nową, piękną choreografię? Posłuchajcie opowieści o kobiecie, która zaraża uśmiechem i miłością do ruchu.