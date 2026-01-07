tradycyjnie w Święto Trzech Króli rozpoczyna się karnawał, który obchodzony jest na całym świecie. Wiele państw ma swoje zwyczaje związane z tym okresem. Czas tańca i zabawy zgodnie z tradycją w naszym kraju potrwa w tym roku do 17 lutego, czyli do wtorku znanego jako Ostatki. A jeśli karnawał, to tylko na parkiecie! Każdy powinien tańczyć, ponieważ taniec ma wiele zalet. Jakich i czy Lubuszanie lubią tańczyć dowiemy się od organizatorów oraz uczestników III Regionalnego Maratonu Tanecznego, który odbył się w RCAK w Zielonej Górze.