Koszykarze Zastalu Zielona Góra pokonali dziś w hali CRS Trefla Sopot po dogrywce, po meczu, który dał kibicom mnóstwo zmian nastrojów, emocji, a można w nim było zobaczyć długie serie punktowe obu zespołów(10-0, 14-1 Zastalu czy 18-0 Trefla) oraz dużo błędów z obu stron.

Ostatecznie Zastalowcy przepchnęli mecz, a trener Arkadiusz Miłoszewski stwierdził na konferencji po spotkaniu, że wygrana przyszła w męczarniach:

Zawodnicy Miłoszewskiego przyznawali, że oba zespoły przeplatały świetne akcje słabymi i stąd tak zmienne wyniki kolejnych kwart.

Marcin Woroniecki:

Jakub Szumert:

Kolejny mecz Zastalu w niedzielę na wyjeździe – z Dzikami Warszawa.