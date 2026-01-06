Gdzie się udać, gdy warunki pogodowe stwarzają zagrożenie? Na to pytanie Zielonogórzanie mogą uzyskać odpowiedź w nowej aplikacji „Gdzie się ukryć”. Została ona stworzona przez strażaków i wskazuje różnego rodzaju tunele, garaże i piwnice, które mogą posłużyć mieszkańcom jako miejsce doraźnego schronienia w przypadkach silnego deszczu czy huraganów.

Każdy zarejestrowany użytkownik może w aplikacji zobaczyć najbliższe miejsce schronienia, o czym wspomina Krzysztof Gajda, kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego:

W Zielonej Górze istnieje kilkaset miejsc doraźnego schronienia, w różnych częściach miasta – dodaje Krzysztof Gajda:

Aplikacja „Gdzie się ukryć” jest darmowa i można ją zainstalować na wszystkie smartfony.