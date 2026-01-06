W Zielonej Górze zima nie odpuszcza. Synoptycy zapowiadają mroźny tydzień – temperatura w ciągu dnia będzie na poziomie od -3 do nawet -8 stopni Celsjusza, a w nocy będzie spadała nawet do -15 stopni.

Najbardziej zagrożone są osoby, które nie mają odpowiedniego schronienia. Dlatego policjanci przypominają, by zwracać uwagę na osoby w kryzysie bezdomności i reagować, gdy ktoś może potrzebować pomocy.

Jak zaznaczają mundurowi, czasami jeden telefon, kubek ciepłej herbaty albo para rękawiczek mogą uchronić kogoś przed wychłodzeniem, a nawet uratować życie.

Jak dodaje Janusz Sulczewski, prowadzący Noclegownię dla Osób Bezdomnych przy ul. Bema 38 w Zielonej Górze, placówka działa 24 godziny na dobę. Na ten moment z tej oferty korzysta ponad 70 osób (06.01). Jedynym warunkiem otrzymania pomocy jest trzeźwość:

Do dyspozycji potrzebujących jest również ogrzewalnia przy ul. Dworcowej 21 w Zielonej Górze. – Mogą z niej korzystać osoby trzeźwe w godzinach od 16.00 do 8.00 – mówi Sylwia Grzyb, rzeczniczka prasowa Caritas diecezjalnej:

Każdą niepokojącą sytuację należy zgłaszać odpowiednim służbom.

Pod bezpłatnym numerem 800 109 160 można uzyskać informację, gdzie osoby w kryzysie bezdomności mogą znaleźć schronienie oraz pomoc.