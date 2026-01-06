325 puszek przygotowali wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do 34. finału, który odbędzie się 25 stycznia. W tym roku zebrane pieniądze będą przeznaczone na potrzeby gastroenterologii dziecięcej, czyli na walkę z chorobami układu pokarmowego u najmłodszych.

Miejskie składanie puszek WOŚP odbyło się dzisiaj w sali sesyjnej ratusza. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu Zielonogórzan:

Dodajmy, że w tym roku datek na WOŚP będzie także można złożyć elektronicznie, gdyż niektórzy wolontariusze będą wyposażeni w terminale płatnicze.