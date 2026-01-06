Rozmowy tak zwanej koalicji chętnych w Paryżu dają szansę na uzyskanie pokoju na Ukrainie – deklaruje premier Donald Tusk. W stolicy Francji mają spotkać się europejscy przywódcy, przedstawiciele USA oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Przed wylotem do Paryża szef polskiego rządu wskazał, że dyskusja będzie dotyczyła między innymi gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa.

Agenda paryskiego spotkania obejmuje tematy, które były już omawiane podczas poprzednich narad koalicji – m. in. wysłanie na Ukrainę międzynarodowych sił pokojowych oraz długotrwałe wspieranie ukraińskiego bezpieczeństwa – ale po raz pierwszy zapowiadany jest jasny sygnał wsparcia ze strony USA. Dowodem na zbliżenie stanowisk Stanów Zjednoczonych i Europy ma być fakt, że po raz pierwszy w szczycie koalicji wezmą udział wysłannicy prezydenta Trumpa – Jared Kushner i Steve Witkoff.

Rozmowy z Amerykanami mają koncentrować się na warunkach przerwania walk oraz na monitorowaniu ewentualnego zawieszenia broni. Oczekiwane są także deklaracje dotyczące amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Szczyt ma rozpocząć się po południu i potrwać do wieczora.