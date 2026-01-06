Dwie osoby zginęły dziś w nocy w wyniku pożaru altany na terenie ogród­ków działkowych przy ulicy Lipowej w Gorzowie.

Informacje o tragicznym zdarzeniu dyżury straży odebrał o w pół do pierwszej. Na miejsce wysłane zostały dwa zastępy straży pożarnej. Mówi Karol Brzozowski, rzecznik prasowy gorzowskich strażaków:

W altanie znaleziono butle z gazem, ale przyczyny wybuchu pożaru i tożsamość ofiar pożaru ustalać będzie teraz policja wraz z prokuraturą. Wiadomo, że w altanie zginęło dwóch mężczyzn. Informacje jako pierwszy podał portal gorzowianin.com

foto: Komenda Miejska PSP w Gorzowie Wlkp.