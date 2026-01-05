Już jutro ulicami Zielonej Góry przejdzie 15. Lubuski Orszak Trzech Króli. Barwny pochód tradycyjnie wyruszy zielonogórską starówką.

Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą o godzinie 12:00 w kościele Najświętszego Zbawiciela. Około godziny 13:20 orszak wyruszy spod świątyni i przejdzie przez centrum miasta, zatrzymując się przy kolejnych scenach widowiska.

To już piętnasta edycja wydarzenia, które w Zielonej Górze organizowane jest od lat dzięki zaangażowaniu społeczników i artystów.

Jak podkreśla Eleonora Szymkowiak, pomysłodawczyni i główna organizatorka orszaku, przygotowania do tegorocznej edycji trwały wiele miesięcy:

Za stronę artystyczną wydarzenia odpowiada Sławomir Krzywiźniak, który po dłuższej przerwie ponownie reżyseruje zielonogórski orszak.

Jak zapowiada, orszakowi towarzyszyć będzie rozbudowana oprawa artystyczna. Na trasie zaplanowano przedstawienia aktorskie, a finałem przy ratuszu będzie przekazanie darów Jezusowi w szopce betlejemskiej:

Lubuski Orszak Trzech Króli jest wydarzeniem otwartym dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku i przekonań. Organizatorzy zachęcają do wspólnego, rodzinnego udziału i przypominają o ciepłym ubiorze.

Eleonora Szymkowiak i Sławomir Krzywiźniak byli gośćmi audycji Wokół Miasta.