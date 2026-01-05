Na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej zainstalowano dodatkowy monitoring. To reakcja na kradzieże i dewastacje grobów, które w minionym roku miały miejsce na nekropolii. Kamery znajdują się w różnych punktach na terenie obu części cmentarza.

Zapytaliśmy Zielonogórzan czy ich zdaniem monitoring w tym miejscu jest potrzebny:

– Zależy nam na poprawie bezpieczeństwa – tłumaczy Mariusz Knyspel, prezes Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich:

Mariusz Knyspel informuje, że dodatkowe kamery pojawią się również na innych cmentarzach znajdujących się na terenie Zielonej Góry:

Łącznie na terenie cmentarza przy ul. Wrocławskiej znajdują się 54 punkty z kamerami wizyjnymi.