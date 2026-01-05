Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowej łącznicy w Kostrzynie nad Odrą. Dzięki temu możliwe będą przejazdy pociągów z Gorzowa w stronę Szczecina bez dodatkowych manewrów na kostrzyńskiej stacji. To skróci czas i ułatwi przejazd. O taką inwestycję zabiegał kolejowy zespół powołany w gorzowskim magistracie.

Kolejowa spółka informuje także, że jej specjaliści przeanalizują także podobne rozwiązania na torach z Kostrzyna w kierunku Zielonej Góry, aby kolej jeszcze lepiej łączyła mieszkańców regionu.

– Chcemy usprawnić przejazdy pociągów w Kostrzynie nad Odrą, dlatego w obrębie stacji planujemy wybudować nową łącznicę, dzięki której możliwe będą sprawne, bezpośrednie przejazdy pociągów w stronę Szczecina, bez konieczności „manewrowania”: odłączania lokomotywy i ponownego podłączania jej z drugiej strony pociągu – czytamy w komunikacie spółki.

W ogłoszonym przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu „Budowa łącznicy w Kostrzynie nad Odrą (pomiędzy liniami nr 203 i 272)” zamierzamy przeanalizować dwa warianty inwestycji:

w zakresie podstawowym przewidujemy budowę nowej łącznicy (nr 3) między liniami Wrocław – Szczecin (linia kolejowa nr 273) i Tczew – Kostrzyn (linia kolejowa nr 203). Jednotorowy, zelektryfikowany odcinek o długości ok. 1 km powstanie w okolicy ul. Gorzyńskiej. Pozwoli to na bezpośrednie przejazdy pociągów w relacji Gorzów Wielkopolski – Szczecin bez dodatkowych manewrów i konieczności zmiany kierunku jazdy. Zakres podstawowy obejmie również przebudowę peronu nr 5 w Kostrzynie, modernizację urządzeń systemu sterowania ruchem na stacji oraz budowę nowego przystanku w sąsiedztwie Nowego Szpitala (w rejonie ul. Jana Pawła II, Narutowicza i Cmentarnej), o roboczej nazwie Kostrzyn Północny;

w zakresie rozszerzonym, poza budową pierwszej łącznicy, dodatkowo przeanalizujemy także budowę drugiej, zelektryfikowanej łącznicy (nr 4), która połączy pierwszą łącznicę (nr 3) z linią Wrocław – Szczecin (linia kolejowa nr 273) w rejonie Chyrzyna. Pozwoliłoby to na przejazdy pociągów między Gorzowem Wielkopolskim a Zieloną Górą bez niezbędnej obecnie zmiany czoła pociągu. W zakresie rozszerzonym przenalizujemy ponadto budowę bezkolizyjnego skrzyżowania, które mogłoby zastąpić obecne przejazdy kolejowo-drogowe w ciągu dróg krajowych nr 22 i 31 (ul. Sikorskiego). Projekt obejmuje także analizę zasadności budowy przystanku Kostrzyn Zachodni (w rejonie ul. Przyfortecznej).

Przygotowana dokumentacja określi optymalne warianty i najkorzystniejszy zakres planowanej inwestycji. Zakres rozszerzony będzie opcjonalny, a więc w przypadku zapewnienia finansowania i nawiązania współpracy z samorządami lub podmiotami, zainteresowanymi dodatkowymi rozwiązaniami.

– Zakładamy, że podpisanie umowy z wybranym w przetargu wykonawcą nastąpi w drugiej połowie tego roku. Przeprowadzenie robót budowlanych pozostaje przy tym uzależnione od dostępności środków finansowych – informuje PKP PLK.