Chcielibyśmy, żeby w Zielonej Górze było więcej form pomocy i opieki senioralnej – mówi przewodnicząca Rady Seniorów. Jeden z pomysłów dotyczy stworzenia miejsc spotkań dla mieszkańców, także starszych, na zielonogórskich osiedlach. – To mogłyby być projekty zgłaszane np. do budżetu obywatelskiego – wskazywała Małgorzata Barska na antenie Radia Zielona Góra:

Zdaniem Małgorzaty Barskiej, warto także pomyśleć o stworzeniu osiedli przeznaczonych dla seniorów, tak by ułatwić codzienne życie starszym mieszkańcom miasta:

Przypomnijmy, Zielonogórska Rada Seniorów rozpoczęła działalność w połowie lipca 2025 roku. Jest to ciało doradcze i konsultacyjne, którego zadaniem jest reprezentowanie interesów osób starszych w mieście. Jej kadencja potrwa do roku 2029.