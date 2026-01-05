Zielonogórska drogówka prowadzi wzmożone kontrole pojazdów ciężarowych. To efekt m.in. paraliżu drogowego, który w minionym tygodniu miał miejsce na trasie S7. Policjanci sprawdzają stan techniczny pojazdów oraz trzeźwość kierowców.

– Musimy być przygotowani na zmienne warunki pogodowe – tłumaczy podinsp. Katarzyna Świerkowska-Teska, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Zielonej Górze:

Mundurowi zwracają szczególną uwagę na jakość opon:

Marek Pasek, sekretarz Lubuskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przypomina, że na naczepach samochodów ciężarowych może stworzyć się lód, który podczas jazdy może spaść na inny pojazd:

Za nieodpowiednie przygotowanie pojazdu, kierowca może być ukarany mandatem karnym z jednoczesnym zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i zakazem dalszej jazdy.