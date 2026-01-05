Udany i pracowity – mówią o 2025 roku przedstawiciele Fundacji Tłocznia. W podsumowaniu znalazło się kilkadziesiąt wydarzeń zrealizowanych w ubiegłym roku. W tym ma być podobnie. – W Nowy Rok zaprosiliśmy mieszkańców na kolejny spacer z lampami na Jagodowe Wzgórze, przechadzek będzie więcej – zapowiada Bartłomiej Gruszka, prezes Fundacji Tłocznia:

W pierwszym, noworocznym, spacerze wzięło udział ponad 100 osób. Tymczasem Fundacja Tłocznia szykuje się do realizacji zadania, które wygrało w budżecie obywatelskim. W tym roku mieszkańcy mogą spodziewać się szeregu wydarzeń w Sali Szeptów przy ul. Sowińskiego oraz na Wieży Braniborskiej:

Przypomnijmy, piwnica winiarska Sala Szeptów, została otwarta po remoncie podczas czerwcowych dni otwartych w piwnicach winiarskich (2025). Bartłomiej Gruszka był gościem Rozmowy o 9.00.