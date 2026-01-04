Zbliża się 15. Lubuski Orszak Trzech Króli, który odbędzie się 6 stycznia. Rozpocznie się on mszą w parafii pw. Najświętszego Zbawiciela, po której pochód wyruszy na deptak. Jak co roku nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych, m.in. postaci na szczudłach i żywego wielbłąda.

Na Zielonogórzan będzie czekać około 3000 koron, o czym mówi Eleonora Szymkowiak, organizatorka orszaku:

W tym roku przygotowaliśmy także atrakcje muzyczne – dodaje Eleonora Szymkowiak:

Orszak wyruszy spod kościoła Najświętszego Zbawiciela około godz. 13:20. Zakończenie marszu i wspólne kolędowanie zaplanowano przy ratuszu, około godz. 15:00.