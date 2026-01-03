Gościem Krzysztofa Baługa jest marszałek woj. Sebastian Ciemnoczołowski
Mija tydzień – rozmowa 03.01.2026 Marek Cebula
Gościem Krzysztofa Baługa jest Marek Cebula wojewoda lubuski
Gościem Krzysztofa Baługa prof. Dorota Szaban - socjolog
W Wilnie symbolicznie uczczona została pamięć polskich żołnierzy z Samoobrony Wileńskiej, którzy chcieli powstrzymać nacierających w 1919 roku na miasto...
Goścmi Krzysztofa Baługa byli:Elzbieta Polak (KO)Anita Kucharska-Dziedzic (NL)Stanisław Tomczyszyn (PSL)Jerzy Materna (PiS)Wadim Tyszkiewicz (NP)
Autobus linii 103 wyruszył na zielonogórskie drogi. Od soboty z minibusu mogą korzystać m.in. mieszkańcy Os. Mazurskiego, ul. Szwajcarskiej oraz Raculki....
Sztuczna inteligencja? Pomocne narzędzie, którego jednak nie powinniśmy przeceniać - twierdzi socjolożka Dorota Szaban, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prof. Szaban o...
