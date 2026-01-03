Wraz z nowym rokiem kontynuowana jest rekrutacja do poszczególnych sekcji wojskowych w całym regionie. O tym, że warto dołączyć do wojska przekonywani są już najmłodsi mieszkańcy – mówi podporucznik Dawid Śladek, szef sekcji i współpracy w wojskowym centrum rekrutacji w Gorzowie.

Wojskowa oferta skierowana jest także dla pełnoletnich obywateli. W Gorzowie można rekrutować do kilku sekcji jak na przykład Wojsko Obrony Terytorialnej, ale nie tylko – przypomina podporucznik.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji znajdziecie na stronie internetowej Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gorzowie.