W nocy amerykańskie wojska dokonały inwazji na Wenezuelę, atakując m.in. obiekty wojskowe. Jak twierdzi prezydent Stanów Zjednoczonych, pojmany został prezydent Wenezueli Nicolas Maduro i wywieziony poza granice kraju. Jak na sprawę zapatrują się lubuscy parlamentarzyści?
Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Lewicy, nie ma wątpliwości, że USA nie zaatakowały w imię niesienia demokracji czy walki z narkotykami:
– Każda wojna jest złem – stwierdziła posłanka Elżbieta Polak z Koalicji Obywatelskiej:
– Ewidentnie jest to element walki o wpływy gospodarcze – ocenił Stanisław Tomczyszyn z Polskiego Stronnictwa Ludowego:
Tylko Jerzy Materna, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wierzy, że Donald Trump zaatakował Wenezuelę w imię walki z narkotykami:
– Nie bądźmy naiwni. Narkotyki to tylko pretekst – oponował Wadim Tyszkiewicz, senator Nowej Polski:
Kucharska, Polak, Materna, Tomczyszyn i Tyszkiewicz byli gośćmi Krzysztofa Baługa w programie Lubuskie Forum Radia Zachód (posłuchaj całej dyskusji).
Czytaj także:
Trump wydał rozkaz ataku na Wenezuelę
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wydał rozkaz ataku na cele w Wenezueli, w tym obiekty wojskowe. Tak twierdzi telewizja CBS. Wenezuelski rząd poinformował o agresji ze strony Stanów Zjednoczonych....Czytaj więcejDetails