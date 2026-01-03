W nocy amerykańskie wojska dokonały inwazji na Wenezuelę, atakując m.in. obiekty wojskowe. Jak twierdzi prezydent Stanów Zjednoczonych, pojmany został prezydent Wenezueli Nicolas Maduro i wywieziony poza granice kraju. Jak na sprawę zapatrują się lubuscy parlamentarzyści?

Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Lewicy, nie ma wątpliwości, że USA nie zaatakowały w imię niesienia demokracji czy walki z narkotykami:

– Każda wojna jest złem – stwierdziła posłanka Elżbieta Polak z Koalicji Obywatelskiej:

– Ewidentnie jest to element walki o wpływy gospodarcze – ocenił Stanisław Tomczyszyn z Polskiego Stronnictwa Ludowego:

Tylko Jerzy Materna, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wierzy, że Donald Trump zaatakował Wenezuelę w imię walki z narkotykami:

– Nie bądźmy naiwni. Narkotyki to tylko pretekst – oponował Wadim Tyszkiewicz, senator Nowej Polski:

Kucharska, Polak, Materna, Tomczyszyn i Tyszkiewicz byli gośćmi Krzysztofa Baługa w programie Lubuskie Forum Radia Zachód (posłuchaj całej dyskusji).