Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wydał rozkaz ataku na cele w Wenezueli, w tym obiekty wojskowe. Tak twierdzi telewizja CBS.

Wenezuelski rząd poinformował o agresji ze strony Stanów Zjednoczonych. Prezydent Nicolas Maduro ogłosił stan wyjątkowy i wezwał do mobilizacji.

Według władz, zaatakowano cele w stolicy kraju Caracas, a także w stanach Miranda, Aragua i La Guara. Wenezuelski rząd oświadczył, że celem ataku jest przejęcie zasobów naturalnych kraju co, jak podkreślono, się nie uda.

Wcześniej media informowały, że w Caracas było słychać wybuchy, a nad miastem latały samoloty. Celem ataku miało być lotnisko i baza wojskowa.