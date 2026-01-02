Jest w końcu długo wyczekiwany transfer w Zastalu Zielona Góra. Klub zatrudnił pod kosz Malijczyka Sagabę Konatę, który ma 28 lat, a w ostatnich latach grał w kilku europejskich ligach – na Węgrzech, w Turcji, we Włoszech czy w Grecji.

Trener Arkadiusz Miłoszewski już od kilku tygodni czekał na gracza, którego wybrał do wzmocnienia strefy podkoszowej, ale przylocie koszykarza do Polski przeszkadzały problemy formalne – najpierw czekał sporo na pozwolenie na pracę w Polsce, a potem czekał w Dubaju na wizę, która pozwoli mu wlecieć do Unii Europejskiej.

W końcu ją ma i Zastal ma być dzięki temu jeszcze mocniejszy. Pytanie – w jakiej jest formie – wszak w ostatnich tygodniach trenował indywidualnie.

Dziś tymczasem jeszcze bez Konate nasz zespół zmierzy się z wielokrotnym mistrzem Polski – Śląskiem Wrocław.

Według trenera Zastalu – Arkadiusza Miłoszewskiego to rywale są faworytem:

Miłoszewski mówi o walorach rywali tak:

Jednocześnie podaje receptę na sukces w hali Orbita we Wrocławiu:

Z dużym respektem o Śląsku mówią też nasi koszykarze – choćby Filip Matczak:

Mecz rusza o 20:15, na transmisję zapraszamy do Radia Zielona Góra na 97,1 fm.