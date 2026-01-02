Rząd przyjął projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Zastąpił on wcześniejsze pomysły dotyczące związków partnerskich.

Kancelaria prezydenta już teraz zapowiada, że Karol Nawrocki zawetuje te przepisy.

Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic komentuje, że byłaby to niezrozumiała decyzja.

Według projektowanych rozwiązań dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę, która umożliwi wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz dostęp do informacji medycznych.