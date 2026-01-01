Wielka Brytania wprowadza od dziś nowe zasady wjazdu do kraju, dotyczą one również Polaków. Przekroczyć brytyjską granicę można tylko okazując ważny paszport. Każdy, kto planuje wjazd na Wyspy, musi mieć go przy sobie, dowód osobisty już nie wystarczy – nawet jeśli mieszka na Wyspach od wielu lat.

Zmiana dotyczy wszystkich Polaków, także tych ze statusem osoby osiedlonej lub z tymczasowym prawem do pobytu w Zjednoczonym Królestwie. Nowe zasady wiążą się z końcem okresu przejściowego po brexicie, w którym część Polaków mogła jeszcze przekraczać brytyjskie granice okazując dowody osobiste.

Kontrola dokumentów zaczyna się już przy odprawie u przewoźników. Bez ważnego paszportu podróżni nie będą nawet wpuszczani na pokład samolotu, statku, autokaru czy pociągu kończącego trasę nad Tamizą.

Takie same reguły dotyczą zmotoryzowanych korzystających z Eurotunelu oraz tych, którzy do Zjednoczonego Królestwa podróżują z Irlandii.

Od 2026 roku nie ma wyjątków – w przeciwieństwie do krajów Unii Europejskiej, gdzie można podróżować posługując się dowodem osobistym, jadąc na Wyspy wszyscy podróżni muszą mieć ważny paszport.