Spotkanie informacyjne dotyczące planowanych prac na linii kolejowej nr 363 na odcinku Skwierzyna-Międzychód odbędzie się w Gorzowie.

Przypomnijmy: projekt realizowany jest w ramach rządowego programu Kolej+. Będzie można dowiedzieć się więcej o inwestycji i przedstawić swoje zdanie w dyskusji.

Spotkanie, na które zapraszają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., odbędzie się 14 stycznia 2026 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Wełniany Rynek 18, czyli na 9. piętrze dawnej „Przemysłówki”.