Jeśli nie uda się utworzyć mniejszości blokującej, rząd zaproponuje szereg poprawek do umowy Unia Europejska-Mercosur – zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski.

Dziś w wielu miejsach w Polsce rolnicy protestują w związku z trwającymi negocjacjami dotyczącymi umowy.

Minister rolnictywa Stefan Krajewski zwracając się do rolników podczas konferencji prasowej podkreślał, że obecny rząd sprzeciwia się podpisaniu umowy.

Umowa z Mercosurem ma zostać podpisana w połowie stycznia. Ma utworzyć strefę wolnego handlu między Unią Europejską a krajami Ameryki Łacińskiej poprzez zniesienie ceł i barier handlowych.

Rolnicy obawiają się, że umowa może doprowadzić do zalania polskiego rynku importowanymi, tanimi produktami rolnymi.