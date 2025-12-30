Nadchodzi najbardziej oczekiwana noc w roku, czyli Sylwester. To czas hucznych zabaw, których nieodłącznym elementem są fajerwerki.

Aby nowy rok rozpocząć bezpiecznie warto przestrzegać kilku zasad podczas używania materiałów pirotechnicznych – mówi Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.

Podczas puszczania fajerwerków należy również pamiętać o zwierzętach, dla których noc sylwestrowa jest szczególnie uciążliwa – dodaje Andrzej Szmit, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Niewłaściwe korzystanie z fajerwerków może się skończyć tragicznie. Jak przyznają policjanci: ofiarami niewłaściwego obchodzenia się z petardami i racami są przede wszystkim dzieci, młodzież oraz dorośli pod wpływem alkoholu.