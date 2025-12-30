Domek winiarski przy ulicy Ceglanej 3 w Zielonej Górze szykuje się do remontu. Przypomnijmy, przy Palmiarni ma powstać Centrum Edukacji Winiarskiej i punkt informacyjny.

– Pracujemy nad projektem – mówił na antenie Radia Zielona Góra Krzysztof Fedorowicz, winiarz, specjalista ds. kultury winiarskiej w Zielonej Górze:

Historia domu winiarskiego z ul. Ceglanej sięga 1872 roku. – Mamy nadzieję, że obiekt będzie gotowy do użytku w 2027 roku – dodawał Krzysztof Fedorowicz:

Krzysztof Fedorowicz był gościem Rozmowy o 9.00.