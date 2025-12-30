Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali pięciu obywateli Serbii i zlikwidowali dwie profesjonalne plantacje marihuany. Zabezpieczyli też ponad pół tysiąca roślin oraz 55 kilogramów gotowego suszu.

Narkotykowy proceder rozwijał się na terenie województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego, gdzie członkowie gangu wynajmowali domy jednorodzinne, przystosowując je na w pełni profesjonalne plantacje.

„Pod osłoną niepozornych posesji prowadzono intensywną uprawę konopi. Rośliny, po osiągnięciu odpowiedniej fazy kwitnienia, były zbierane, suszone i przygotowywane do wprowadzenia na rynek”

– przekazał rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrzesiński.

Policjanci przeprowadzili akcję jednocześnie w kilku lokalizacjach: w Gorzowie Wlkp., jednej z miejscowości powiatu gorzowskiego i w Szczecinie. Zatrzymali pięciu obywateli Serbii w wieku od 24 do 34 lat. Wśród nich był mężczyzna poszukiwany czerwoną notą Interpolu przez serbskie organy ścigania.

„Funkcjonariusze zlikwidowali dwie wyposażone w specjalistyczny sprzęt plantacje, zabezpieczając 510 roślin konopi w końcowej fazie wzrostu oraz blisko 55 kilogramów gotowego suszu marihuany. Zabezpieczono również fałszywe dokumenty tożsamości, którymi posługiwali się członkowie grupy, aby ukryć swoją prawdziwą tożsamość oraz utrudnić działania organów ścigania”

– przekazał kom. Wrześniowski.

Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec wszystkich zatrzymanych areszt.