Litwa oficjalnie wycofała się z konwencji ottawskiej zakazującej używania i produkcji min przeciwpiechotnych. Litewski parlament wyraził na to zgodę w maju. Decyzja weszła w życie w sobotę, dokładnie pół roku po tym, jak Wilno poinformowało Sekretarza Generalnego ONZ o wypowiedzeniu traktatu.

Litewskie ministerstwo obrony podało, że decyzja o wycofaniu się z konwencji ottawskiej wynika z potrzeby wykorzystania wszystkich możliwości wzmocnienia zdolności odstraszania i obrony. Chodzi o zapewnienie wojsku swobody użycia dostępnych środków w razie potencjalnej agresji oraz w obronie wschodniej flanki NATO.

Jak informuje agencja prasowa BNS, Wilno planuje teraz rozpoczęcie rozmów na temat możliwości zakupu lub produkcji min przeciwpiechotnych.

W marcu ministrowie obrony Litwy, Łotwy, Estonii i Polski wezwali swoje państwa do wycofania się z konwencji ottawskiej, argumentując to pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa w regionie. Później do inicjatywy dołączyła Finlandia.

Konwencję ratyfikowało ponad 160 państw. Wśród sygnatariuszy nie ma między innymi Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin.