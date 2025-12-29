Cztery piętra i kształt litery L – tak będzie wyglądało nowe centrum psychiatrii, które powstanie przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze. Do nowej lokalizacji przeniesie się placówka w Zaborze oraz poradnie przy ul. Monte Cassino. – Czekamy na podpisanie umowy z ministerstwem zdrowia – mówi Andrzej Żywień, dyrektor Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.

Nowy szpital będzie miał nieco ponad 4 tysiące metrów kwadratowych powierzchni:

Do końca przyszłego roku ma potrwać etap związany z dokumentacją i pozwoleniem na budowę. Rok 2027 i 2028 to już budowa – zaznaczał. Do rozpoczęcia prac potrzebna jest umowa z ministerstwem, być może podpisanie odbędzie się w styczniu – mówił Andrzej Żywień:

Wokół placówki będzie teren zielony. – Dęby nie zostaną usunięte, a wycinka obejmie 4,5 procent całości terenu – deklarował Andrzej Żywień, który był gościem Rozmowy o 9.00.