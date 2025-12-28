Przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie uczczono bohaterów powstania wielkopolskiego. W walkach o przyłączenie Wielkopolski do odradzającej się Polski zginęły w 1918 i 1919 r. ponad 2 tys. osób.

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak podkreślił znaczenie zwycięskiego zrywu dla regionalnej tożsamości. Dodał, że powstanie pokazało zdolność Polaków do organizacji i walki:

W liście do uczestników uroczystości wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wartości wyznawane przez powstańców wielkopolskich – gotowość do współdziałania i troska o wspólne dobro – stanowią trwały fundament suwerenności Rzeczypospolitej.

List odczytał zastępca dowódcy Garnizonu Warszawa generał brygady Damian Matysiak:

Wielkopolanie złożyli także wieńce przy pomniku powstańców wielkopolskich i śląskich na Powązkach Wojskowych.

Dla upamiętnienia bohaterów droga ekspresowa S5 będzie nazwana Trasą Powstańców Wielkopolskich.