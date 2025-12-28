Spotkania z terapeutami oraz rozmowy o uzależnieniach od używek i gier komputerowych – to tylko niektóre z tematów poruszonych podczas tegorocznych zajęć z cyklu „Nakręcaj zmianę”. To wspólny projekt realizowany przez Uniwersytet Zielonogórski i Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze.

W spotkaniach brali udział studenci resocjalizacji i kryminologii oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

– Za nami wiele interesujących wykładów – przyznaje Zofia Szozda, kierownik Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze:

Do końca stycznia studenci ze wszystkich kierunków mogą także wziąć udział w konkursie. Ich zadaniem jest stworzenie filmu lub grafiki, nawiązującej do walki z uzależnieniami:

Kolejne spotkania w ramach projektu „Nakręcaj zmianę” odbędą się podczas semestru letniego na Uniwersytecie Zielonogórskim.