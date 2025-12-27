Nowe podstacje dla zespołów ratownictwa medycznego pojawią się w Zielonej Górze. To Przylep i Stary Kisielin. Lokalizacje wyznaczono po rozmowach przedstawicieli magistratu i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. – Chodzi o skrócenie czasu dojazdu do pacjenta – mówił na antenie Radia Zielona Góra wiceprezydent miasta Paweł Tonder:

Rozmowy na temat rozwoju infrastruktury ratowniczej w Zielonej Górze trwały od kilku miesięcy – dodawał Paweł Tonder. Jako pierwsza, w przyszłym roku, ma powstać stacja w Przylepie. Będzie tam również dodatkowa karetka:

Jeśli chodzi o uruchomienie podstacji pogotowia ratunkowego w Starym Kisielinie, zależy to od pozyskania dofinansowania – zaznaczał Paweł Tonder.