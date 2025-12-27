Trwają zapisy na konkurs międzyregionalny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, organizowany przez Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tematem zmagań jest polski ustrój, polityka zagraniczna i współczesne relacje międzynarodowe.

Konkurs jest podzielony na dwie części, pierwsza z nich odbędzie się online, o czym informuje dr Piotr Pochyły, zastępca dyrektora ds. kształcenia w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UZ:

Dla zwycięzców przewidziane są m.in. nagrody rzeczowe i indeksy na studia:

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 grudnia. Link do formularza można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji.