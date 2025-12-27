Zmiana marszałka województwa lubuskiego – okiem politologa. Przypomnijmy w połowie roku 2025 stanowisko objął Sebastian Ciemnoczołowski, zastępując Marcina Jabłońskiego, którego sąd uznał winnym spowodowania kolizji na trasie S3. Jak mówił dzisiaj w Radiu Zielona Góra prof. Łukasz Młyńczyk, sytuacja ma skutki społeczne i polityczne:

Zdaniem prof. Łukasza Młyńczyka, zmiana na stanowisku marszałka województwa mogła zmienić optykę patrzenia na region lubuski:

Do kolizji z udziałem Marcina Jabłońskiego doszło 26 czerwca 2025 roku, koło Sulechowa. Prof. Łukasz Młyńczyk był gościem audycji „Sobota po 9”.