Policja poinformowała w piątek (26 grudnia) po południu, że funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei stwierdzili brak fragmentu szyny kolejowej na linii kolejowej relacji Sławięcice – Rudziniec. Eksperci PKP wstępnie orzekli, że uszkodzenie mogło powstać wskutek bardzo niskiej temperatury powietrza.

Dzisiaj w godzinach południowych funkcjonariusze SOK powiadomili nas o tym, że na linii kolejowej nr 137 relacji Sławięcice – Rudziniec ujawnili brak fragmentu szyny kolejowej

– napisała policja.

Na miejsce wysłano ABW i CBŚP

Zaznaczyła, że na miejsce niezwłocznie udali się policjanci, powiadomiona została Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na miejscu są też policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji.

Obecni na miejscu w trakcie oględzin specjaliści PKP wstępnie orzekli, że uszkodzenie mogło powstać wskutek bardzo niskiej temperatury powietrza. Niemniej, służby bardzo poważnie traktują każde tego typu zdarzenie i realizują czynności w niezbędnym zakresie

– podkreślili policjanci.