Policja poinformowała w piątek (26 grudnia) po południu, że funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei stwierdzili brak fragmentu szyny kolejowej na linii kolejowej relacji Sławięcice – Rudziniec. Eksperci PKP wstępnie orzekli, że uszkodzenie mogło powstać wskutek bardzo niskiej temperatury powietrza.
Dzisiaj w godzinach południowych funkcjonariusze SOK powiadomili nas o tym, że na linii kolejowej nr 137 relacji Sławięcice – Rudziniec ujawnili brak fragmentu szyny kolejowej
– napisała policja.
Dalsza część tekstu pod wpisem
Dzisiaj w godzinach południowych funkcjonariusze #StrażyOchronyKolei powiadomili @opolskaPolicja tym, że na linii kolejowej nr 137 relacji Sławięcice – Rudziniec ujawnili brak fragmentu szyny kolejowej.
Na miejsce niezwłocznie udali się funkcjonariusze Policji, powiadomiona… pic.twitter.com/tonyyLEi28
— Polska Policja ???? (@PolskaPolicja) December 26, 2025
Na miejsce wysłano ABW i CBŚP
Zaznaczyła, że na miejsce niezwłocznie udali się policjanci, powiadomiona została Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na miejscu są też policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji.
Obecni na miejscu w trakcie oględzin specjaliści PKP wstępnie orzekli, że uszkodzenie mogło powstać wskutek bardzo niskiej temperatury powietrza. Niemniej, służby bardzo poważnie traktują każde tego typu zdarzenie i realizują czynności w niezbędnym zakresie
– podkreślili policjanci.