Nocny gorzowski półmaraton pojawi się w kalendarzu sportowych imprez 2026 roku w Gorzowie. Jak mówił w Radiu Gorzów dyrektor miejskiego wydziału sportu, trasa biegu jest już zaplanowana. Potrzeba tylko dofinansowania.

Dawid Kuraszkiwicz podkreśla, że miasto zaangażowało się w organizację półmaratonu, ale potrzebny jest sponsor. Poszukiwania trwają:

Interpelację w sprawie półmaratonu napisali do prezydenta radni klubu Gorzów Plus. Miasto poinformowało, że już od kilku miesięcy pracuje nad takim wydarzeniem. Dawid Kuraszkiewicz poinformował także, że w kalendarzu zaplanowano również kolejną edycję triathlonu w Gorzowie, który ma się odbyć 7 czerwca. odbędzie się także Nadwarciańska Dycha.