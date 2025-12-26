Jutro (27.12.2025) Zielona Góra uczci pamięć powstańców wielkopolskich. O godzinie 13.00 rozpoczną się obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Uroczystość z ceremoniałem wojskowym rozpocznie się przy Obelisku Powstańczym na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej, na starej części nekropolii. Mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

Organizatorami wydarzenia są: lubuski oddział Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 i zielonogórski magistrat.

Program wojewódzkich obchodów 107. rocznicy Powstania Wielkopolskiego:

Godz. 13.00 – Uroczystość z ceremoniałem wojskowym przy Obelisku Powstańczym na Cmentarzu Komunalnym w Zielonej Górze (ul. Wrocławska, stara część nekropolii).

Godz. 17.00 – Zapalenie symbolicznego znicza przy Pomniku Dobosza na Placu Powstańców Wielkopolskich.

Godz. 18.00 – Msza w intencji Powstańców Wielkopolskich w kościele parafialnym „Na Winnicy”.