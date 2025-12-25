Zaśpiewaj i poczuj świąteczny klimat. Zespół Tańca Ludowego Mali Gorzowiacy zaprasza.

Już jutro, czyli dokładnie w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, do wspólnego świętowania zapraszają Mali Gorzowiacy. W parafii przy ulicy Pluty w Gorzowie odbędzie się wyjątkowy koncert kolęd i pastorałek – mówi Krzysztof Szupiluk, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie.

Koncert kolęd i pastorałek odbędzie się w parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski przy ul. Pluty 7.