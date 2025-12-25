Fundacja RONDO zaprasza już w najbliższą niedzielę, 28 grudnia, do kawiarni Pod Aniołami przy ulicy Prostej w Zielonej Górze, gdzie odbędzie się koncert świąteczny.

Wieczór zatytułowany „Jedna chwila, Wiele historii – Razem” rozpocznie się o godzinie 18.00. Przed publicznością wystąpi Przemek Szczotko z zespołem – mówi Małgorzata Jaskulska, wiceprezeska Fundacji RONDO:

Wstęp na niedzielny koncert jest wolny.