Dzięki codziennej służbie żołnierzy Polacy mogą spędzać święta w poczuciu bezpieczeństwa. Tak mówił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas spotkania wigilijnego z żołnierzami pełniącymi służbę w Centrum Logistycznym Rzeszów-Jasionka.

Szef MON odwiedził też komponent wojsk holenderskich stacjonujących przy rzeszowskim lotnisku:

Minister obrony przypomniał, że w Wigilię około 20 tysięcy polskich żołnierzy pełni służbę w kraju i poza jego granicami – na lądzie, morzu i w powietrzu, strzegąc bezpieczeństwa Polski oraz sojuszników. Zaznaczył, że choć wielu z nich nie zasiądzie tego dnia z rodzinami do wigilijnego stołu, to nie będą pozostawieni sami sobie:

Wicepremier podkreślał także, że żołnierze cieszą się dziś rekordowym zaufaniem społecznym, a wdzięczność i modlitwa Polaków w świątecznym czasie obejmuje również tych, którzy pełnią służbę z dala od domów. Zapewnił żołnierzy, że państwo i społeczeństwo pamiętają o ich poświęceniu, a bezpieczeństwo Ojczyzny pozostaje wspólną odpowiedzialnością całej narodowej wspólnoty.