Karp i śledzie – to nieodłączne elementy Świąt Bożego Narodzenia w polskich domach. Dużą popularnością cieszy się także zupa rybna. Jak się okazuje, przygotowanie tej potrawy nie należy do najłatwiejszych i często zajmuje nawet kilka dni.

Do ugotowania zupy rybnej potrzeba m.in. różnego rodzaju warzyw i dobrej jakości ryby – mówi Małgorzata Koza, właścicielka gospodarstwa rybackiego w Wojnowie:

– Lubuszanie mają duże przywiązanie do tradycyjnych potraw wigilijnych – dodaje – dodaje Małgorzata Koza:

Zwyczajowo na wigilijnym stole powinno się znaleźć 12 potraw, wśród których można znaleźć m.in. karpia, kutię, barszcz czerwony i pierogi.